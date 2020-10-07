В Петербурге молодежь попила чая с "Новичком" возле родного дома Путина. Видео

Юрий Сергиенко Новости России 01:33, 8.10.2020 Обновлено: 01:39, 8.10.2020

Активисты молодежного демократического движения "Весна" 7 октября провели акцию в Санкт-Петербурге возле дома, в котором родился и жил президент России Владимир Путин.

Они устроили импровизированное представление с распитием "отравленного "Новичком"" чая. Соответствующее видео опубликовало в Twitter "Радио Свобода" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Активисты попили с "Путиным отравленного "Новичком" чая".
Кадр видео

По словам активистов, они хотели напомнить, что в России неугодных власти "травят запрещенными боевыми ядами".

Участники акции в Петербурге изобразили отравление "Новичком".
Кадр видео

По завершению акции к ним подошли сотрудники полиции и проверили документы, после чего участники движение собрали все свои вещи и покинули Басков переулок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. В связи с этим в Киеве провели акцию "Минус год жизни". В ее рамках активисты проецировали на здание посольства России слова из известной песни: "Путин – х**ло", а также принесли под здание похоронный венок для него.

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