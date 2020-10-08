В Петербурге молодежь попила чая с "Новичком" возле родного дома Путина. Видео

Активисты молодежного демократического движения "Весна" 7 октября провели акцию в Санкт-Петербурге возле дома, в котором родился и жил президент России Владимир Путин.

Они устроили импровизированное представление с распитием "отравленного "Новичком"" чая. Соответствующее видео опубликовало в Twitter "Радио Свобода" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

По словам активистов, они хотели напомнить, что в России неугодных власти "травят запрещенными боевыми ядами".

По завершению акции к ним подошли сотрудники полиции и проверили документы, после чего участники движение собрали все свои вещи и покинули Басков переулок.

В день рождения Владимира Путина активисты молодежного демократического движения "Весна" собрались у его родного дома в Петербурге: пили чай с "Новичком". По словам участников акции, они хотели напомнить, что в России "неугодных власти травят запрещенными боевыми ядами". pic.twitter.com/JKVjmZ9Z2T — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. В связи с этим в Киеве провели акцию "Минус год жизни". В ее рамках активисты проецировали на здание посольства России слова из известной песни: "Путин – х**ло", а также принесли под здание похоронный венок для него.