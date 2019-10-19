Держала дочь в клетке, продавала за водку: в России ужаснули рассказом о горе-матери

В Орловской области России многодетная мать издевалась над 11-летней девочкой и держала ее в клетке.

Истощенного ребенка, который не разговаривает и перемещается на четвереньках, в тяжелом состоянии госпитализировали, передает местный портал "ОрелТаймс".

Врачи констатировали у девочки задержку психического психомоторного развития, ее ждет робота с психологом.

"Мать алкоголичка. Это ее восьмой ребёнок. Предыдущих семь забрали органы опеки. Этого ребенка мать всячески прятала. Дома содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство", – рассказал журналистам источник.

По информации очевидцев и сотрудников медучреждения, ребенка невозможно уложить на кровать.

"Она постоянно сползает на пол и прячется в углу, сворачиваясь клубком. Столовыми приборами пользоваться не умеет. На еду накидывается. Быстро проглатывает, срыгивает и вновь пытается съесть. Зрелище не для слабонервных", – рассказал очевидец.

Ребенок выглядит на 5-6 лет, боится людей и не умеет общаться, лишь гавкает и воет.

СКР Орловской области по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних завел уголовное дело (по ч. 1 ст. 293 УК России). Помимо должностных лиц, следователи дадут правовую оценку действиям матери.

Пострадавший ребенок oreltimes.ru

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