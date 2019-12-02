В России рухнувший мост "похоронил" авто с людьми: фото и видео масштабного ЧП

В понедельник, 2 декабря, в Оренбургской области России рухнул автомобильный мост, в результате чего пострадали три человека.

ЧП произошло в районе поселка Кушуль. Об этом сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Двоих увезли на "скорой", они получили травмы легкой степени тяжести: у одного – голова, у второго – нога. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная", – сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

В Оренбурге рухнул мост Telegram-канал 360

В пресс-службе городской мэрии отметили, что мост был на реконструкции и находился на балансе региона. "Пока есть подтверждение, что обрушилась часть моста. Туда выехали все оперативные службы. Этот мост относится к области – главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста", – сказали в мэрии.

В Оренбурге рухнул мост Telegram-канал Подъем

В МВД уточнили, что обрушилось два пролета моста. Движение автомобилей на участке временно перекрыли.

По словам очевидцев, мост обрушился после проезда фуры со щебнем. По предварительным данным, конструкция рухнула на легковой автомобиль.

В Оренбурге рухнул мост gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Забайкальском крае (Россия) автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Погибло 19 человек, двое из них – дети.

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