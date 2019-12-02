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2 декабря • обновлено в 21:55
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В России рухнувший мост "похоронил" авто с людьми: фото и видео масштабного ЧП

14.9т
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В понедельник, 2 декабря, в Оренбургской области России рухнул автомобильный мост, в результате чего пострадали три человека.

ЧП произошло в районе поселка Кушуль. Об этом сообщает ТАСС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Двоих увезли на "скорой", они получили травмы легкой степени тяжести: у одного голова, у второго нога. Третий пострадавший отказался от госпитализации. Информация предварительная", – сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

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В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

Telegram-канал 360

В пресс-службе городской мэрии отметили, что мост был на реконструкции и находился на балансе региона. "Пока есть подтверждение, что обрушилась часть моста. Туда выехали все оперативные службы. Этот мост относится к области главное управление дорожного хозяйства области, они вешали объявление, что будут проводиться работы с опорами моста", – сказали в мэрии.

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

Telegram-канал Подъем

В МВД уточнили, что обрушилось два пролета моста. Движение автомобилей на участке временно перекрыли.

По словам очевидцев, мост обрушился после проезда фуры со щебнем. По предварительным данным, конструкция рухнула на легковой автомобиль.

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

gazeta.ru

В Оренбурге рухнул мост

В Оренбурге рухнул мост

gazeta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Забайкальском крае (Россия) автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Погибло 19 человек, двое из них – дети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия Оренбург
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Кор Павел
Кор Павел
Рухнул и рухнул жертв нет и славу богу
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2
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это бычье росейское постоянно мычит про или в Киеве. Скот! Мычи про паРРашу! Раз-два, запевай! Стадо паРРашников, шо не мычим?
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0
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Разрушился мост, который на реконструкции. У двоих травмы лёгкой степени тяжести, у третьего вообще царапинка. То есть можно считать, что вообще НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ. Но об этом целая статья с кучей фотографий :о))) ----- Видимо, совсем плохи дела укponо-цефалов. Если срочно не поднять им настроение какой-нибудь гадостью про чужую страну, - массовый суицид начнётся.
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2
2
Кор Павел
Кор Павел
Кацaп Кацaпыч, у вас грохнули двух альфовцев, земля им стекловатой
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
_ Зепепупик, да, дерьмо, для такого скота, как росеяны действительно ничего не случилось!
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1
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