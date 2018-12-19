В онкоцентре Москвы нашли 4 мумии и ногу: тела готовили к продаже

На территории Национального медицинского центра онкологии имени Блохина в Москве нашли четыре тела и ногу, которые пролежали там около десяти лет и превратились в мумии. Следователи считают, что их готовили к продаже.

Об этом первым сообщил Telegram-канал Mash. В свою очередь, в пресс-службе онкоцентра подтвердили данную информацию и заявили, что в связи с тем, что долгое время родственники не объявлялись, трупы решили передать в полицию.

"Администрацией ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ 17.12. 2018 в связи с длительной невостребованностью родственниками четырёх трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", — отметили в пресс-службе медицинской организации.

Труп в морге Twitter NewsUpdate24

Следственный комитет сообщил, что тела нашли в ходе внутренней проверки в трех деревянных ящиках внутри морозильной камеры. Полиция пришла сутра 19 декабря в поликлинику и изъяла медицинские журналы учета смертей по всем умершим пациентам за последние десять лет.

Центр онкологии Блохина

Как сообщает телеграм-канал Mash, следователи считают, что тела умерших пациентов, за которыми не приходили родственники, продавали на экспонаты в специальные лаборатории и музеи. Подозревают, что работала целая бригада врачей внутри онкоцентра.

Также на канале отметили, что это может быть не единственный случай потому, что часть документов была потеряна, из подшивок исчезли страницы сразу за несколько лет с данными десятков пациентов. Полиция думает, что их тела уже могли продать.

Схему обнаружили в конце ноября, когда в больницу пришёл новый главврач Иван Стилиди. Он распорядился провести ревизию, в ходе которой и нашли тела умерших.

Журналисты добавили, что по данному делу допросят бывшего главврача клиники Михаила Давыдова. Будучи руководителем клиникой, он лечил звезд первой величины — в том числе известного певца Иосифа Кобзона, умершего от рака в августе этого года.

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