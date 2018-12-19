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В онкоцентре Москвы нашли 4 мумии и ногу: тела готовили к продаже

8.3тЧитать материал на украинском

На территории Национального медицинского центра онкологии имени Блохина в Москве нашли четыре тела и ногу, которые пролежали там около десяти лет и превратились в мумии. Следователи считают, что их готовили к продаже.

Об этом первым сообщил Telegram-канал Mash. В свою очередь, в пресс-службе онкоцентра подтвердили данную информацию и заявили, что в связи с тем, что долгое время родственники не объявлялись, трупы решили передать в полицию.

"Администрацией ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ 17.12. 2018 в связи с длительной невостребованностью родственниками четырёх трупов было принято решение об их передаче в правоохранительные органы в соответствии с законодательством РФ", — отметили в пресс-службе медицинской организации.

Труп в морге

Труп в морге

Twitter NewsUpdate24

Следственный комитет сообщил, что тела нашли в ходе внутренней проверки в трех деревянных ящиках внутри морозильной камеры. Полиция пришла сутра 19 декабря в поликлинику и изъяла медицинские журналы учета смертей по всем умершим пациентам за последние десять лет.

В онкоцентре Москвы нашли 4 мумии и ногу: тела готовили к продаже

Центр онкологии Блохина

Как сообщает телеграм-канал Mash, следователи считают, что тела умерших пациентов, за которыми не приходили родственники, продавали на экспонаты в специальные лаборатории и музеи. Подозревают, что работала целая бригада врачей внутри онкоцентра.

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Также на канале отметили, что это может быть не единственный случай потому, что часть документов была потеряна, из подшивок исчезли страницы сразу за несколько лет с данными десятков пациентов. Полиция думает, что их тела уже могли продать.

Схему обнаружили в конце ноября, когда в больницу пришёл новый главврач Иван Стилиди. Он распорядился провести ревизию, в ходе которой и нашли тела умерших.

Журналисты добавили, что по данному делу допросят бывшего главврача клиники Михаила Давыдова. Будучи руководителем клиникой, он лечил звезд первой величины — в том числе известного певца Иосифа Кобзона, умершего от рака в августе этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер по велоспорту из Ростовского областного училища олимпийского резерва подозревается в изнасиловании своей воспитанницы. Андрей Ш. два года насиловал воспитанницу, по предварительным данным, под угрозой выгнать ее из команды.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
10 лет готовили к продаже-подсушивали😂😂😂😂😂
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
КОБЗДОХА тоже видимо продали, в ДНР, в Мавзолей, вместе с запчастями Захерченко будет лежать, а пионэры будут над ними клятву верности давать!!!
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