В РФ скорые привезли больных COVID-19 под региональный Минздрав из-за нехватки мест. Фото

В Омске (РФ) 27 октября машины скорой помощи привезли двух пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, потому что больным не хватало мест в больницах.

Как пишет NGS55.RU, после такой акции протеста койки для пациентов нашлись, их отправили в стационар больницы скорой медицинской помощи № 2.

В Омске скорые привезли пациентов под Минздрав NGS55.RU; Елена Латыпова

Первая машина скорой с 70-летней пациенткой с коронавирусом приехала к зданию Минздрава после девяти часов вечера. Компьютерная томография показала у женщины 81% поражения легких, но ее не могли госпитализировать из-за нехватки мест в больницах. Медики возили женщину по городу более 10 часов.

Они решили приехать к зданию Минздрава, чтобы узнать у главы ведомства Ирины Солдатовой, куда госпитализировать россиянку.

Машина, которая начала протест NGS55.RU; Елена Латыпова

Родственники пытались добиться ответа у вахтера NGS55.RU; Елена Латыпова

Пациентка очень тяжело дышала. Медики использовали четыре кислородных баллона и не знали, куда ее везти.

За все время, пока скорая ездила по городу, врачи, пациентка и сопровождавшие ее родственники ничего не ели.

Родственники поделились, что их бабушку возили с 11 утра NGS55.RU; Елена Латыпова

Родственники пожилой женщины рассказали, что вызывали скорую третий день. В итоге больную отвезли на компьютерную томографию, но отказались принимать в стационарах.

Спустя полчаса протеста к зданию Минздрава Омской области приехала еще одна бригада с пациентом. Внутри находился пожилой мужчина в очень тяжелом состоянии.

Вторая скорая NGS55.RU; Елена Латыпова

Во второй машине был 85-летний мужчина с 88% поражения легких, которого тоже не принимали ни в одной больнице.

Сопровождающий его родственник пошел к проходной, но дверь была уже заперта. Он некоторое время ругался с вахтером через стекло NGS55.RU; Елена Латыпова

Время от времени водители заводили машины, чтобы прогреть салон, и включали сирены, чтобы привлечь внимание.

Водители время от времени прогревали скорые NGS55.RU; Елена Латыпова

В итоге к месту подъехала третья машина скорой, где был дополнительный кислород, который требовался обоим пациентам. Чуть позже к зданию ведомства подъехала полиция.

Следом приехала третья машина скорой, но без пациента NGS55.RU; Елена Латыпова

Медикам привезли дополнительные баллоны с кислородом NGS55.RU; Елена Латыпова

Медиков направили в больницы, в которых должны были принять пациентов.

Правительство Омской области подтвердило инцидент. "Врачи скорой помощи привлекли к себе внимание... и сделали заявление о том, что не имеют возможности передать больных в стационар медучреждения. Минздрав отреагировал на ситуацию: пациенты госпитализированы... По факту происшествия в Министерстве здравоохранения Омской области начато служебное расследование. В настоящее время работа службы скорой медицинской помощи взята на особый контроль", – сказано в официальном заявлении.

Отмечается, что в общей сложности протест длился около 40 минут.

Водитель скорой NGS55.RU; Елена Латыпова

Включив сирены, скорые уехали NGS55.RU; Елена Латыпова

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области выявлено уже 15 006 случаев заражения (из них почти пять тысяч – за последний месяц). 11 917 заболевших выздоровели, 402 умерли.

Как писал OBOZREVATEL, в ростовской больнице № 20 для пациентов с COVID-19 из-за нехватки кислорода одновременно погибли 13 больных, подключенных к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что часть регионов России страдает от очень высокого уровня заболеваемости COVID-19 на предприятиях, недостатка мест в больницах и скопления тел погибших от коронавируса в моргах.