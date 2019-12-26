"Мы в шоке от ваших подарков!" Россияне перед Новым годом взбунтовались против Путина. Фотофакт

В российском городе Омск взбунтовались против президента Владимира Путина, попросив главу государства не поздравлять их с Новым годом.

Фото женщины с плакатом-обращением к лидеру РФ распространили в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, пишет "Омск-Информ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Господин президент! 31 декабря в 23:55 нас поздравлять не надо! Мы и так в шоке от ваших подарков! Омичи", – написала она.

Россияне перед Новым годом взбунтовались против Путина

Информагентство обратило внимание на то, что поздравление главы государства федеральные телеканалы каждый год показывают за пять минут до полуночи, однако есть люди, которым это все порядком надоело.

"Пользователи соцсетей позитивно оценили этот пост, выразив полное согласие с его содержанием. Действия властей вызывают все большую критику со стороны населения", – пишет "Омск-Информ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пенсионерка из Иркутской области в России указала Путину на ужасное состояние, до которого он довел страну. Она записала гневное видеообращение к президенту РФ.

Обругала президента России и бабушка из Татарстана.

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