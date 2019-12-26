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27 декабря • обновлено в 00:39
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"Мы в шоке от ваших подарков!" Россияне перед Новым годом взбунтовались против Путина. Фотофакт

2.9т
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В российском городе Омск взбунтовались против президента Владимира Путина, попросив главу государства не поздравлять их с Новым годом.

Фото женщины с плакатом-обращением к лидеру РФ распространили в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, пишет "Омск-Информ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Господин президент! 31 декабря в 23:55 нас поздравлять не надо! Мы и так в шоке от ваших подарков! Омичи", – написала она.

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Россияне перед Новым годом взбунтовались против Путина

Россияне перед Новым годом взбунтовались против Путина

Информагентство обратило внимание на то, что поздравление главы государства федеральные телеканалы каждый год показывают за пять минут до полуночи, однако есть люди, которым это все порядком надоело.

"Пользователи соцсетей позитивно оценили этот пост, выразив полное согласие с его содержанием. Действия властей вызывают все большую критику со стороны населения", – пишет "Омск-Информ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пенсионерка из Иркутской области в России указала Путину на ужасное состояние, до которого он довел страну. Она записала гневное видеообращение к президенту РФ.

Обругала президента России и бабушка из Татарстана.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Омск
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн - гнида!
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3
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Иванович Василий
Иванович Василий
Посмотрел комменты по ссылке. Комменты там - сами за себя говорят, ничего и писать или говорить про новость больше не надо
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Иванович Василий
Иванович Василий
гляньте, кстати, сами: там комменты и к ним плюсики или минусы в пользу того или иного, включая оценку полностью противоположных по тексту комментов, что облегчает наглядность
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин разорил россию и обокрал ее-эксперты
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