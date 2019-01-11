В обмен на Крым: озвучен неожиданный прогноз по передаче Курил Японии

Президент России Владимир Путин может отдать Японии Курильские острова в обмен на признание законности аннексии Крыма. Это напомнило бы населению РФ о "Крымнаш", ведь эта тема уже не вызывает в стране былых восторгов.

Такое мнение в интервью "Апостроф" выразил российский политолог Дмитрий Орешкин. Он подчеркнул, что рано или поздно Путин или его наследник будет вынужден отдать Курилы.

"Японцы уже лет двадцать разминают тему Курильских островов. Каждый японский премьер мечтает вернуть их Японии, но не получается. А у России эти четыре острова как у собаки на сене: люди там живут, как ссыльные. Попасть на эти острова никому не хочется – в основном там военные городки. А в смысле преобладающей идеологической установки – это наша святая и нетленная земля", – пояснил Орешкин.

Владимир Путин

Политолог уточнил: в сложившейся ситуации Кремлю намного проще и выгоднее отдать острова, ведь тогда Россия будет получать японское финансирование на развитие территорий. Но в таком случае интересы регионального развития вступают в конфликт с устоявшимся пропагандистским штампом: "врагу не отдадим ни пяди".

"Вполне может быть, что Москва будет требовать взамен не только инвестиции, но и признания Японией аннексии Крыма. Таким образом Путин напомнил бы общественному мнению, что "Крым – наш". Скажет: "Да, мы отдали эти острова потому-то и потому-то. Но сравните, какой Крым замечательный и какие это маленькие японские островки", – подвел итог Орешкин.

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