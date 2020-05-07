В Новосибирске (РФ) решили поздравлять ветеранов с 9 Мая с помощью автовышки, поднимаясь к их балконам или окнам.

Как передает "ОТР", этот способ планировался как бесконтактный, чтобы не нарушить режим карантина. Всего в Новосибирске таким образом поздравили 37 ветеранов.

Акция к 9 Мая в Новосибирске NGS.RU

На автовышке к пенсионерам поднимались актеры, переодетые в советских солдат. Один из низ играл на баяне, девушка в старой солдатской форме поздравляла. При этом защитная маска была только на музыканте.

Акция к 9 Мая в Новосибирске NGS.RU

Некоторые ветераны все же вышли на улицу, чтобы вместе спеть песни.

Пользователи сети раскритиковали такие поздравления, отметив, что пенсионерам лучше бы было помочь материально. Другие указали на то, что люльку автовышки даже не удосужились покрасить для приличного внешнего вида.

Акция к 9 Мая в Новосибирске NGS.RU

"Когда же закончится это победобесие", "Напоминает поднятый помойный бак", "Покрасили бы, хотя такие русские не замечают таких вещей. Лодыри", "А почему расцветка стрелы такая, жовто-блакитная? Срочно арестовать организаторов за диверсию и пропаганду", "Русский киберпанк", – пишут в Twitter.

Акция к 9 Мая в Новосибирске NGS.RU

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Пока к жителям нормальных стран приходит финансовая помощь от государства, к жителям российского Новосибирска, в форме времен войны, которая закончилась 75 лет назад, пришла шизофрения с гармошкой... pic.twitter.com/XVeoHpBZMa — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) May 7, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в Орле накануне 9 Мая устроили необычную акцию "Бессмертного полка" – с портретами воевавших дедов по дну реки Оки прошлись водолазы. Россияне высмеяли странное шествие в соцсетях.

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