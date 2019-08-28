В Новосибирске рухнуло здание: под завалами – люди

В среду, 28 августа, в Новосибирске (Россия) обрушилась стена одноэтажного здания, которое было на реконструкции.

В результате ЧП как минимум два человека погибли, под обломками могут находиться еще 11, сообщает управление МЧС по городу.

В ведомстве добавили, что обрушились перекрытия на площади 350 квадратных метров.

В Новосибирске обрушилось здание

В Новосибирске обрушилось здание МЧС РФ

В Новосибирске обрушилось здание МЧС РФ

Порядка 70 человек и 20 единиц техники работают на месте обрушения.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, из-под завалов спасен один рабочий, у него множественные травмы.

Реконструируемое здание, где произошло обрушение, принадлежит региональному филиалу "Сибирской генерирующей компании", сообщили агентству в отделе архитектуры и строительства администрации Ленинского района Новосибирска.

"Здание по улице Ударной 1/1а принадлежит СГК, они там в 2019 году начали реконструкцию, закупили новое оборудование", - сказал собеседник агентства.

По его данным, здание было построено "в 1970-х годах или даже раньше".

СМИ сообщают, что причиной обрушения здания в Новосибирске могли стать нарушения при строительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Горловке Донецкой области устроили мощный взрыв в жилом доме. В результате инцидента пострадали 4 человека, которые получили тяжкие телесные повреждения.

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