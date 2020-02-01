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2 февраля • обновлено в 02:06
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В Новосибирске обрушилась крыша кафе: под завалами – люди

1.2т
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В Советском районе Новосибирска (Россия) 2 февраля произошло обрушение крыши в кафе. Предварительно, минимум один человек погиб.

ЧП случилось в заведении, расположенном на Бульваре Молодежи. ТАСС сообщил, что под завалами могли находиться до 10 человек, удалось извлечь 4.

Еще одну девушку обнаружили без признаков жизни. Как уточнили в МЧС, трое пострадавших получили легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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Иллюстрация. В Новосибирске обвалилась крыша кафе

Иллюстрация. В Новосибирске обвалилась крыша кафе

По предварительной информации, крыша обрушилась под тяжестью снега. Около 200 человек эвакуировались.

В МЧС отметили, что кровля обрушилась в раздевалке на площади около 240 квадратных метров. Раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе.

Обстоятельства обрушения устанавливаются. На месте работают 80 человек, ведется разбор завалов.

Кафе в Новосибирске, где упала крыша

Кафе в Новосибирске, где упала крыша

РЕН ТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России из-за взрыва газа завалился многоквартирный дом.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Новосибирск
Теги
фотографии Новости России смерть
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А москалики кричать что это у нас разруха))))
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Вы,вообще уже ахренели!...Ну ,сделайте что-нибудь так ,что-бы в конце-концов люди не страдали..Сволочи!
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