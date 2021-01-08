На горнолыжном курорте России лавина снесла дома с людьми. Видео

В Красноярском крае (РФ) в пятницу, 8 января, сошла лавина. Под завалами, предварительно, могли оказаться четыре человека, включая двоих детей.

Как пишет "Интерфакс", ЧП произошло в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" у Норильска (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лавина в Норильске Скриншот

По данным источника агенства, снег обрушился на четыре домика. В то же время "Лайф" передает, что под завалами оказались шесть домов, расположенных в районе трассы. Три из них сильно разрушены.

Предварительно, в одном из зданий находилась семья, которой удалось выбраться самостоятельно. Поиски четырех человек продолжаются.

Место ЧП Telegram / РИА Новости

На место происшествия прибыли спасатели. Более детальные обстоятельства ЧП устанавливаются.

Спасатели за работой Telegram / РИА Новости

Люди разбирают завалы Telegram / РИА Новости

Источник видео – Telegram-канал Mash:

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря-2020 в Балашихе Московской области РФ десятки машин вмерзли в лед. Причиной ЧП стал прорыв трубы на одной из улиц.