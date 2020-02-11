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11 февраля • обновлено в 23:07
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В России парень выгулял полуголую девушку на поводке: скандальное видео

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Российский блогер в Нижнем Новгороде прогулялся в местном ТЦ с полуголой девушкой на поводке.

Соответствующее видео Илья Молодцов, известный скандальными выходками, опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Ролик снят в коридорах торгового центра "Седьмое небо". Девушка, одетая в черное белье, скрывала свое лицо маской.

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В ТЦ Нижнего Новгорода парен выгулял девушку на поводке

В ТЦ Нижнего Новгорода парен выгулял девушку на поводке

Скрин видео

Посетители торгового центра снимали необычную пару на телефоны. Девушка при этом улыбалась, а в какой-то момент села на шпагат.

"Все рано или поздно показывают то, что, по их мнению, достойно показа. К счастью, большинство женщин показывает тело", – процитировал блогер афоризм в подписи к видео. Пост вызвал скандальную реакцию, собрав много критики.

В России парень выгулял полуголую девушку на поводке: скандальное видео

Скрин видео

В России парень выгулял полуголую девушку на поводке: скандальное видео

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в Перми (Россия) мужчина поджег бывшую жену прямо на ее рабочем месте в торговом центре. Инцидент попал на камеры видеонаблюдений.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Нижний Новгород
Теги
ТРЦ Instagram Новости России блогер видео скандалы
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Nemo Александр
Nemo Александр
Так вот они какие, руцкие скрепы...
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