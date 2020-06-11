В России двое мужчин и подросток изнасиловали и убили 12-летнюю девочку

В деревне Нижняя Коя на юге Красноярского края России 11 июня задержали 14-летнего подростка – третьего подозреваемого в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки.

Ребенок пропал еще 30 мая, тело было обнаружено 1 июня в заброшенном пожарном колодце недалеко от деревни, передает "360".

Известно, что школьница ушла с младшей сестрой встречать коров, но домой не вернулась – сестра сказала, что та осталась на детской площадке. Ближе к вечеру родители начали поиски, потом обратились в полицию.

По предварительной версии, девочка ушла с кем-то из знакомых. Ее изнасиловали, задушили и выбросили в колодец. На теле погибшей были обнаружены биологические следы троих разных мужчин.

В Нижней Кое изнасиловали и убили 12-летнюю девочку Пресс-служба Следственного комитета по Красноярскому краю

Следственные органы вскоре задержали 25-летнего местного жителя Павла Гордиенко, который признал вину. По словам представителя следственных органов, подозреваемый психически нездоров.

"На первых допросах он много врал, но в итоге сознался. Сказал, что убивать не хотел, задушил девочку случайно. Также Гордиенко до последнего утверждал, что он был один", – рассказали правоохранители.

7 июня был задержан еще один подозреваемый, 19-летний Родион Соловьев. Как показала экспертиза, он участвовал в изнасиловании и частично признал вину, но от обвинений в убийстве отказался.

Третьего задержанного – 14-летнего подростка – сдали другие злоумышленники.

Мать погибшей девочки сообщила журналистам, что ее дочери не раз угрожали и всячески мешали жить. В 2019 году девочку изнасиловали. Женщина жаловалась в полицию, но никаких действий там не предпринимали.

"Творится беспредел. Лезут к девчонкам. Я просила: "Сделайте что-нибудь". У них [подозреваемых] справки. Они в прошлом году изнасиловали мою дочь, которую убили", – сказала она.

Женщина из-за бессилия едва не совершила самосуд. "В итоге его родители вызвали полицию, меня задержали, обвинили в покушении на убийство и приговорили к полугода ограничения свободы. До сих пор хожу с браслетом на ноге и не могу выйти за пределы двора", – рассказала она.

При этом органы опеки заявили, что семья состояла на учете как неблагополучная, дети жаловались на то, что их избивают.

Соседка семьи в свою очередь рассказала, что банда подростков периодически грабила местных и домогалась несовершеннолетних девочек. Предположительно, участвовали в разбоях семь молодых людей и подозреваемый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Врутки (Словакия) 22-летний мужчина напал с ножом на детей в местной школе. Нападавший успел убить одного человека, ранить двух взрослых и двух детей.

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