У Навального снова назвали Крым "российским". Фото

Команда российского оппозиционера Алексея Навального отнесла оккупированный Крым к России, разместив украинский полуостров на карте страны-агрессора.

На это обратил внимание аналитик Тарас Березовец, подкрепив к своему посту на Facebook скриншоты-доказательства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что на официальном сайте команды Навального Крым внесен на карту как часть РФ.

Крым на карте оккупировавшей его РФ, размещенной на сайте команды Навального Facebook Тараса Березовца

Тогда как на официальном Twitter команды митинг в поддержку оппозиционера был анонсирован в оккупированном Симферополе, в частности, 23 января.

Скриншот с Twitter команды Навального Facebook Тараса Березовца

"Пока Навальный не открестится от оккупации Крыма и не признает Крым украинским – ни на какое снисхождение он не заслуживает. Точка", – высказался Березовец.

Напомним, что 31 января в России прошли массовые протесты в поддержку арестованного Навального. В ходе них силовики избивали женщин, разгоняли протестующих электрошокерами и задержали более 5000 человек.

Пост аналитика Facebook Тараса Березовца

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Навальный тоже показал карту России с оккупированным Крымом. Она появилась в ролике оппозиционера на его YouTube-канале.