У Навального снова назвали Крым "российским". Фото

Команда российского оппозиционера Алексея Навального отнесла оккупированный Крым к России, разместив украинский полуостров на карте страны-агрессора.

На это обратил внимание аналитик Тарас Березовец, подкрепив к своему посту на Facebook скриншоты-доказательства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он подчеркнул, что на официальном сайте команды Навального Крым внесен на карту как часть РФ.

Тогда как на официальном Twitter команды митинг в поддержку оппозиционера был анонсирован в оккупированном Симферополе, в частности, 23 января.

"Пока Навальный не открестится от оккупации Крыма и не признает Крым украинским – ни на какое снисхождение он не заслуживает. Точка", – высказался Березовец.

Напомним, что 31 января в России прошли массовые протесты в поддержку арестованного Навального. В ходе них силовики избивали женщин, разгоняли протестующих электрошокерами и задержали более 5000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Навальный тоже показал карту России с оккупированным Крымом. Она появилась в ролике оппозиционера на его YouTube-канале.