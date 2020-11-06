В МВД России назвали "диагноз" Навального: оппозиционер возмутился

В России поставили окончательный "диагноз" оппозиционеру Алексею Навальному – нарушение углеводного обмена и обострение хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.

Як сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому ФО, "диагноз" установлен врачами с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований.

При этом диагноз "отравление" не был подтвержден результатами клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований.

По данным управления, жена Навального Юлия сообщила врачам, что ее муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после еды, питание было нерегулярным.

"Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", — отмечается в сообщении.

В МВД рассказали, что в биоматериалах, на одежде Навального, на предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска, не обнаружено отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ.

В свою очередь, Навальный отреагировал в Twitter на обнародование своего "диагноза".

"Я уже устал смеяться. Какого блин панкреатита? Что дальше? Они найдут у меня волчанку как в "Докторе Хаусе"? (Я каждый год проходил медицинский чекап и есть мои анализы на несколько лет. На 20 августа 2020 года я был совершенно здоров)", – написал он.

Политик счел забавным, что в один день Кремль выпускает директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, сообщающего о том, что Навального отравили страны НАТО, и МВД с историей о том, что отравления не было.

"Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету", – сыронизировал оппозиционер.

Скрин Twitter

Скрин Twitter

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