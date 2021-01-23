В Москву стянули бронетехнику: силовиков забросали бутылками

В субботу, 23 января, в Москве (Россия) на митинге в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального произошли столкновения с полицией. Были задержаны десятки людей.

Как пишет "Медуза", на подъезде в сторону российской столицы заметили колону тяжелой бронетехники.

Отмечается, что люди начали собираться на Пушкинской площади еще до 14:00 (13 по Киеву). Но до этого в центр российской столицы уже стянули силовиков и спецтехнику.

"Уважаемые граждане, убедительная просьба не создавать массовых скоплений с целью избежания распространения коронавирусной инфекции. Соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски и перчатки", – сообщалось по громкоговорителю с машин силовиков.

Как пишет "Новая газета" среди протестующих были провокаторы, которые закидывали сотрудников ОМОНа пластиковыми бутылками, камнями и мелочью. Люди просили их этого не делать.

Также в центре Пушкинской площади омонцовцы задержали несколько человек, избив их дубинками под крики протестующих "Свободу политзаключенным" и "Свободу Навальному".

Всего по Москве задержали более 50 человек, по стране свыше 300.

Отметим, что OBOZREVATEL ведет хронику событий в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Владивостоке на митинге в поддержку арестованного Навального раздались выстрелы.