В Москву прибыло свыше 400 единиц военной техники, которая будет участвовать в перенесенном из-за пандемии коронавируса параде Победы. Он состоится 24 июня.

Технику пригнали на временную площадку на улице Нижние Мневники с тренировочной площадки в Алабино, передают "Вести".

В частности, перебазированы пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные системы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", бронетранспортеры.

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РИА "Новости" пишет, что колонна прошла по Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам и заехала на площадку.

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Гусеничная техника была доставлена железнодорожным транспортом на станцию "Красная Пресня", после чего совершила марш своим ходом.

Twitter-страница РИА "Новости"

Twitter-страница РИА "Новости"

Twitter-страница РИА "Новости"

Twitter-страница РИА "Новости"

Как сообщал OBOZREVATEL, более 10 городов России отменили проведение парада в честь 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.