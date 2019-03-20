В Москве зверски избили известных YouTube-блогеров: опубликовано видео

В среду, 20 марта, в Москве жестоко избили известных YouTube-блогеров, авторов канала "Движение" Андрея Орла и Александра Дорогова.

"На Орла и Дорогова напали более десяти человек, их ограбили, отобрав у них камеры, документы, кошельки, телефоны", — передает 360tv в Telegram. Дорогова уже прооперировали, а по Орлу идет консилиум врачей.

"Больше всех Александр Дорогов пострадал. Его несколько часов назад зашивали", — рассказал источник.

Как уточнила "Медуза", ЧП произошло на Дубининской улице, куда мужчины прибыли, чтобы "разобраться с увольнением девушки".

Канал "Движение" состоянием на 20 марта имеет 410 тысяч подписчиков на YouTube. В роликах мужчины рассказывали о нарушениях на дорогах и контролировали деятельность полицейских и чиновников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Москвы полицейские задержали известного YouTube-блогера во время его встречи с фанатами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.