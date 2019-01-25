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В Москве живьем сожгли школьника: появилось первое видео ЧП

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В сети появилось видео, на котором 15-летнего школьника подожгли его друзья, в результате чего мальчик получил 98% ожогов тела.

Кадры были сняты камерой наблюдения. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

На записи видно, как школьник с горящей одежде выбегает из подъезда, а следом за ним и его приятели.

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В Москве живьем сожгли школьника: появилось первое видео ЧП

Газета Труд

У одного из подростков загорелся рукав, но он сбил пламя. Поджигатели сбежали, а мальчика нашли позже в снегу — с ожогами 98% тела.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В России 15-летний школьник поступил в больницу с тяжелейшими ожогами после того, как его облили неустановленной жидкостью неизвестные на северо-западе Москвы.

  • Как выяснилось, подростка "в шутку" облили бензином и подожгли его товарищи.

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Россия
Тег
Новости России
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