"Пассажиры крестятся, машины тонут": в крупнейшем аэропорту Москвы произошло ЧП

В Москве из-за сильных дождей крупнейший аэропорт Шереметьево оказался фактически заблокирован, дорогу к нему затопило.

"Сегодня, 28 июня, в связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1", — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

Для того чтобы попасть в аэропорт, путешественникам посоветовали воспользоваться аэроэкспрессами и далее подземными поездами для передвижения между терминалами.

Как сообщается в Telegram-канале "Московские новости", из-за случившегося пассажиров Шереметьево стали перевозить в аэропорт на грузовых авто. Люди едут, стоя в открытом кузове грузовика.

"Автобус заливает водой, пассажиры крестятся, машины вокруг тонут, босой пилот спешит на рейс по колено в воде. Так сейчас у терминала "В" аэропорта Шереметьево. Ливневки не справляются. Один из сотрудников рассказал, что вместо привычных 20 минут добирался до работы около 3 часов", - сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в московском аэропорту Шереметьево терминал залило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации.

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