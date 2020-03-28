Песков, пресс-секретарь Путина, повторно в понедельник 23 марта заверил, что в Кремле введение мер карантина "Как не обсуждалось, так и не обсуждается". В среду 25 марта Путин объявил семь дней с 30 марта по 5 апреля нерабочими для всех, кроме аптек, магазинов, транспорта и правительства. Не карантин, но немного похоже на него. Заодно пообещал целый ворох льгот и денежных выплат из-за эпидемии.

В связи с этим возникают вопросы: бывал ли Песков в 2020 году уже на работе, в одной ли администрации президента трудятся Песков и Путин, существует ли Путин, и кто у них там в Кремле принимает решения.

Владимир Путин

Это вторая крупная нестыковка после того, как "единорос" Александр Карелин внёс 15 марта утром поправку о праве Госдумы на самороспуск, а в обед снял по собственному желанию. Но, чтобы Карелин её снял кто-то отправил Путина в этот день в Госдуму с "приветом" спикеру Володину и главам её фракций. Те посовещались несколько часов и пришли к выводу: аргументы в "привете" убедительны и решили не вносить поправку о праве Госдумы на самороспуск.

Для автократии оно и логично – распустить Думу может только царь-батюшка, а сами депутаты скопом уволиться не могут. По одиночке увольняться можно, но всем вместе нельзя, ибо это коллективное невыполнение воли того, кто сделал их депутатами, что в законодательстве Российской империи называлось "бунт скопом". Участников первой в Российской империи демонстрации 1876 г. у Казанского собора Питера, организованной народниками, судили именно по статье "Бунт скопом" из Соборного уложения 1649 г. Ни под что другое их подвести не удалось – Россия и тогда отставала от времени.

Теперь там новая и оригинальная проблема – парламент, о котором мечтали со времён царя Гороха, – есть, и даже конституция есть, но холопы, назначенные депутатами, хотят немножечко воли для себя. Всё у них есть, но им ещё и воли захотелось. Не то что бы в Госдупе созрела идея бунта скопом, – с поправкой всё было договорено, но в последний момент в Кремле занервничали и отыграли назад. Мало ли чего. Сегодня разреши им самораспускаться, а завтра они и РФ распустят, – и опять будет ещё одна геополитическая трагедия на долгие годы и третья по счёту.

В Кремле явно уже перестали Госдуме доверять, подобно тому, как Путин перестал доверять Пескову и секретит от него не только свои размышления о налоговых льготах на период жизни коронавируса. Свой поход в инфекционную больницу 24 марта он тоже засекретил. Сделал из него сюрприз для собственного пресс-секретаря. Видимо, товарищ Песков вышел из доверия, а точнее, – никогда им и не пользовался. Просто раньше группа "чекистов", дергающая за ниточки куклу "Путин", своевременно сообщала другой группе "чекистов" какую пургу должен нести Песков, а теперь она этого не делает или делает из рук вон плохо.

Почему у них так получается – непонятно. Может, служба достала и им хочется новой геополитической трагедии и с размахом Шнура, чтобы сгорели и Кремль, и Навальный. Но больше похоже на то, что коронавирус заставляет их не просто корректировать планы, а вообще менять их на ходу.

На виллы в Италию они теперь могут попасть только в составе армейского гумконвоя по воздуху и там уже просачиваться по капелькам. Но Шойгу не может каждые два-три дня отправлять в Италию гумконвой, как в 2014-2015 годах на Донбасс. Несколько групп уверенных в себе крутых пацанов слетали было в Куршавель отдохнуть и пообщаться с крутыми из Украины, – теперь и те, и другие лично знакомы с коронавирусом. В итоге Песков 27 марта подтвердил слухи в прессе о том, что вирус таки пробрался в Кремль и есть заболевшие.

Кто – секрет, как и всё на России, но некоторые подумали: а может Путин и это будет счастливый летальный случай? Лавров и Захарова потом будут пафосно рассказывать об украинской диверсионно-разведывательной группе, прибывшей в Куршавель, чтобы заразить лиц, вхожих в Кремль, и эта подлая бандеровская многоходовочка им удалась: Путина не стало.

Путина не жалко, но Крым возвращать очень не хочется, тем более, что жена Пескова уже оформила на себя там украинский пансионат. Вообще, кремлёвские сейчас начинают ощущать себя немного украинцами, у которых в оккупированном Крыму остались дачи, квартиры и другое имущество, а также родственники и друзья. Италия и Франция на въезд закрыты, виллы и квартиры там, и когда в них пустят москвичей не знает даже Всемирная организация здравоохранения при ООН. Пандемия пандемий, но войну и санкции никто пока не отменял. По окончанию пандемии могут тоже не впустить, а то и конфисковать, и вполне реальные объекты, а не мифические миллиарды на счетах мифического Путина.

Такая перспектива не радует не только "чекистов" и весь кремлёвский олигархат, но и патриотично настроенных депутатов Госдумы, у которых на Западе по пару "хатынок" и счетов есть. Беспартийный коммунист Грудинин в этом не одинок. Поэтому Жириновский после своей лекции для немытой России о том, как правильно мыть руки, очень вежливо 24 марта обратился к ООН с просьбой снять крайне полезные санкции с России в связи с пандемией. Обычную хамскую спесь с него как рукой сняло.

Напомню, Путин в тот день исполнял ритуал посещения в скафандре инфекционной больницы. Скафандр был фишкой от пиарщиков, призванной показать, что на России есть всё и вдоволь, – вирус, больницы, скафандр для президента и сам президент, несмотря на разговоры профессора Соловья об обстоятельствах непреодолимой силы.

Имиджмейкеры и политтехнологи Кремля вообще отрываются на актёрах, играющих роль Путина, в своё удовольствие и по полной программе. Куда они этого Путина только не засовывали и всё потому, что в древности племенные вожди должны были ритуально проложить первую борозду при пахоте, заложить первый камень в фундамент и т.п. Иначе ни урожая, ни детей не будет, почему и бытовало право первой ночи. Тогда были уверены, что вожди и князья наделены некой благодатью от богов и через них она проистекает на всех остальных. Поэтому Путину и приходится с журавлями летать, амфоры вылавливать, и в Иваново от невесты отбиваться, – политтехнологи дорезвились и до этого. Занятней, чем этнографический женский хор, признающийся в песне в любви к Путину.

Хоры, невесты, журавли, уха и скафандры – это, конечно, здорово, но общая ситуация для кремлёвских складывается настолько нездорово, что им приходится вести переговоры об условиях возврата Крыма. Один из симптомов таких переговоров указ Путина № 201 от 20 марта, о том, что иностранцы и лица без гражданства не могут владеть землёй в Крыму, поскольку это пограничная территория. По факту украинцы и так шесть лет не могут пользоваться своими участками и домами в Крыму, но теперь Кремль решил под это ограбление подвести подобие юридического обоснования.

Смысл этого манёвра – выдвинуть условие Западу, если Москва вернёт Украине Крым в обмен на снятие санкций, то всё награбленное гражданами РФ на полуострове должно быть признано их сакральной собственностью и остаться за ними. Песков с Навкой и не только они не хотят расставаться с украденным. Творческая интеллигенция, байкеры из "Ночных волков" и купечество Москвы тоже. Кремль зондирует вариант возврата Крыма под юрисдикцию Украины, и даже согласен погасить шестилетний долг за пользование военной базой в Севастополе, но при условии, что вся понравившаяся россиянам земля и здания останутся в их собственности как физических или юридических лиц. То, что им не надо, так и быть, могут взять себе граждане Украины. Договор на аренду военной базы он тоже готов переоформить.

Белый дом через пресс-службу посольства США в Украине 26 марта на указ Путина ответил обещанием РФ ещё больших санкций, что почти равнозначно отказу обсуждать это воровское предложение Кремля. Придумайте, пожалуйста, что-то более вменяемое и мы рассмотрим ваше предложение.

На такое изменение позиции кремлёвских существенно повлияла пандемия. Пародия из пяти дней карантина и обещание сместить плебисцит по поправкам – это лишь вершинка пирамиды неприятностей, о которых Кремль молчит. Но они всё равно прорываются наружу.

У Кремля была логичная мобилизационная схема: крестные ходы на Пасху 19 апреля, плебисцит по конституции в день 150-летия рождения Ленина и парад победобесия по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. После этого можно отправиться куда-нибудь повоевать, к чему и подводил профессор Соловей. Пандемия выбила эту схему из графика, и профессор Соловей "завис" вместе с Кремлём. Вопреки прогнозу профессора, Кремль не сделал никаких военных шагов до 10 марта, поскольку увидел: начало в Гааге судебных слушаний о сбитом РФ самолёте ещё не означает, что всех виновных завтра уже накажут. Нефтяную войну, которую Москва 6 марта объявила ОПЕК, профессор явно не имел в виду и не предусматривал. В Кремле и сами не догадывались, что способны на столь впечатляющие глупости. Выяснилось, способны.

В результате кремлёвские оказались перед необходимостью исполнить один ритуал, переданный им предками сквозь века. Когда племя решало, что боги отвернулись от их любимого вождя, поскольку крокодил не ловится, кокос не растёт, а нефть-кормилица упала до 25 баксов за бочку, то они убивали вождя и заменяли его новым.

В результате с 26-27 марта в округе Москвы стали происходить некоторые странные атмосферные явления. Сначала в Москву устремились автобусы с Росгвардией и военная техника. На вопросы горожан: к чему бы это, мэр Москвы Сергей Собянин 27 марта изрёк, как отрезал: чушь всё это. Никакие войска в Москву не прибыли, а те войска, которые не прибыли, но все их видели, заняты репетицией Парада победы в Алабино.

Несколькими часами позже его заместитель Пётр Бирюков сообщил: в Москве с 27 по 29 марта возможно сильное загрязнение воздуха из-за надвигающегося антициклона, и сославшись на экологов, велел всем сидеть по домам. Причина – вокруг Москвы буйно зацвели растения, пыльца которых вызывает аллергию, и уже начались лесные пожары. Это только на России мокрое горит и цветёт ускоренным темпом. Сильного ветра при этом нет, но вы держитесь. Похоже, ритуал смены вождя таки решили запустить, если не передумают на ходу как с поправками и карантином.

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