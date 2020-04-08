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8 апреля • обновлено в 22:17
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В Москве загорелся дом престарелых. Видео

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На западе Москвы 8 апреля произошел пожар в доме престарелых "Третий возраст".

Как пишет ТАСС, ЧП случилось на 3-й Мякининской улице, туда отправились спасатели. На место происшествия выехали и автобусы, в которых должны разместить людей. Пока информации о пострадавших нет.

Пожар в доме престарелых в Москве

Пожар в доме престарелых в Москве

Скрин видео

Однако, как пишет Telegram-канал "Говорит Москва", люди кричали о помощи из окон, а в здании много дыма.

МЧС отчиталось, что 50 человек было эвакуировано, 13 спасены. На место запрошены десять экипажей скорой медицинской помощи.

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

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Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в среду, 8 апреля, вспыхнул масштабный пожар в складском здании на ул. Бориспольской, 9.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Место
Россия Москва
Теги
пожар видео Новости России
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