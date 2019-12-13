В Москве произошел масштабный пожар на складах: есть пострадавшие. Видео

В Москве (Россия) в районе Варшавского шоссе загорелось складское здание. Пострадал один человек.
Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, пожар произошел на площади 200 квадратных метров, передает издание "Подъем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"По адресу Варшавское шоссе, д. 129 к. 2, происходит возгорание в складском здании. Подразделение незамедлительно приступило к ликвидации пожара на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", – отметили в МЧС.
В Москве загорелись склады
Telegram-канал "Расстрига"
По предварительной информации, один человек пострадал.
В Москве загорелось складское помещение
360tv.ru
Как писал OBOZREVATEL, в российском городе Тюмень 7 декабря, произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме. По предварительной информации, в результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, еще три человека пострадали.
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