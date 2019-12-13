В Москве произошел масштабный пожар на складах: есть пострадавшие. Видео

В Москве (Россия) в районе Варшавского шоссе загорелось складское здание. Пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, пожар произошел на площади 200 квадратных метров, передает издание "Подъем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"По адресу Варшавское шоссе, д. 129 к. 2, происходит возгорание в складском здании. Подразделение незамедлительно приступило к ликвидации пожара на площади 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", – отметили в МЧС.

В Москве загорелись склады Telegram-канал "Расстрига"

По предварительной информации, один человек пострадал.

В Москве загорелось складское помещение 360tv.ru

Как писал OBOZREVATEL, в российском городе Тюмень 7 декабря, произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме. По предварительной информации, в результате происшествия погиб сотрудник газовой службы, еще три человека пострадали.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.