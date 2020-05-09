В Москве загорелась больница для пациентов с COVID-19, есть погибший

Юрий Сергиенко Новости России 21:12, 9.05.2020 Обновлено: 21:19, 9.05.2020

На севере Москвы загорелась больница, где лечат пациентов с коронавирусом COVID-19. Есть информация об одном погибшем.

Из нее эвакуировали людей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

Уточняется, что очаг возгорания расположен на первом этаже шестиэтажного здания.

По данным издания, загорелся корпус для лечения больных коронавирусом.

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