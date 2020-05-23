Штурм захваченного отделения банка в Москве попал на видео: личность преступника установили

В результате штурма "Альфа-банка" в Москве был задержан гражданин России, 34-летний уроженец Нижневартовска, который удерживал заложников в отделении.

По данным СМИ, захватчика зовут Алексей Барышников. Официально имя подозреваемого не разглашается, однако глава управления информации и общественных связей МВД Москвы Владимир Васенин подтвердил "МБХ медиа", что мужчина приехал в столицу РФ из другого региона.

В Москве взяли штурмом Альфа-банк, где захватили заложников Коллаж

"Мужчина был задержан, пострадавших нет, сотрудники работают на месте, разбираются в обстоятельствах. Это житель России, он сюда приехал из другого региона. По каким причинам он это совершил, мы ответить пока не можем, разбираемся во всех процессах", – сказал представитель МВД.

Васенин добавил, что также устанавливается, было ли настоящим взрывное устройство, которое принес с собой мужчина. Предварительно, "бомба" в рюкзаке захватчика была муляжом.

При этом мужчина, который остался в заложниках, транслировал инцидент в соцсети в режиме онлайн. На видео попал и момент штурма здания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников (206 УК). "По версии следствия, захватчик при себе имел предмет, похожий на взрывное устройство", – передают в ведомстве.

Вот так выглядел штурм отделения Альфа-Банка на Земляном Валу. Захватчик задержан. У мужчины при себе был только муляж. Сейчас в здании работают взрывотехникиhttps://t.co/YXjUGEmnnE pic.twitter.com/WbVUylbq2O — МБХ Медиа (@MBKhMedia) May 23, 2020

Захват преступника из Альфа-банка в прямом эфире. Повязали прямо в онлайне.



такой контент зарубили( pic.twitter.com/cUGQKXUmBK — Mash (@mash_breaking) May 23, 2020

Как писал OBOZREVATEL, захватчик банка в центре Москвы распивал алкоголь внутри отделения и выдвигал правоохранителям странные требования. Мотив действий злоумышленника пока не установлен.

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