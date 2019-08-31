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В Москве вспыхнули новые протесты: подробности, фото и видео

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В Москве в субботу, 31 августа, начались новые митинги против политических репрессий.

Как передает "Дождь", людям при этом запретили акцию протеста. Мэрия отклонила все заявленные площадки, а прокуратура предупредила о якобы незаконности шествия.

Тем не менее, на Пушкинской площади собралось около 2 тысяч участников акции. На место прибыли также множество силовиков. Полицейские призывают россиян разойтись. "Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других людей", - заявляют они.

Активисты попытались пройти на Тверскую, но ОМОН не дал им пройти. Также силовики вскоре оцепили протестующих на Пушкинской.

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Более того, люди сообщают, что некоторые операторы отключили мобильную связь в районах, где проходит акция. Замечены в том числе и проблемы с интернетом.

Также правоохранители препятствуют работе журналистов, не давая им возможности записать сюжет о протестах.

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

Протесты в Москве

Протесты в Москве

Дождь

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Тема
Протесты в России
Место
Россия Москва
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Опять испортили выходной людям. Скоро их начнут бить москвичи.
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Potienko Olexander
Potienko Olexander
Просто смешно. Как овцы могут бунтовать против пастуха)))))????
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