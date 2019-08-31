В Москве вспыхнули новые протесты: подробности, фото и видео

В Москве в субботу, 31 августа, начались новые митинги против политических репрессий.

Как передает "Дождь", людям при этом запретили акцию протеста. Мэрия отклонила все заявленные площадки, а прокуратура предупредила о якобы незаконности шествия.

Тем не менее, на Пушкинской площади собралось около 2 тысяч участников акции. На место прибыли также множество силовиков. Полицейские призывают россиян разойтись. "Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других людей", - заявляют они.

Активисты попытались пройти на Тверскую, но ОМОН не дал им пройти. Также силовики вскоре оцепили протестующих на Пушкинской.

Более того, люди сообщают, что некоторые операторы отключили мобильную связь в районах, где проходит акция. Замечены в том числе и проблемы с интернетом.

Также правоохранители препятствуют работе журналистов, не давая им возможности записать сюжет о протестах.

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

Протесты в Москве Дождь

На шествии произошла потасовка. Началось все с того, что сорвали транспарант у одной из девушек, которая вышла в поддержку сестер Хачатурян

Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/OimkFsRcej — Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019

Корреспонденту "России 1" Ярославу Красиенко снова не дают снять сюжет о протестах!



Видео: Артемий Миндрин / Дождь pic.twitter.com/hnrDSFZkBT — Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019

Протестующий попытался остановить "Мерседес" с мигалкой, показывая тому средний палец. Машина остановилась, сотрудник попытался задержать молодого человека, но у тот убежал. Полицейские посмотрел в его сторону и просто уехал. https://t.co/U4d8oEokep



Видео: Медиазона pic.twitter.com/CCmygXrxjL — Медиазона (@mediazzzona) August 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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