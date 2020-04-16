Сергей Семенович Собянин очень сильно не любит москвичей. Их (нас) в России многие не любят, но нелюбовь Сергея Семеновича отличается помимо редкой интенсивности и постоянства еще и масштабом возможностей эту нелюбовь проявить в конкретных действиях.

Вот представьте, что бы вы сделали, если бы хотели использовать пандемию Covid-19 для того, чтобы отправить на тот свет максимальное число жителей столицы. Ну, конечно же, вам надо как-то заставить людей сбиться в плотные кучи, в которых сотни людей стоят впритирку друг к другу и у каждого вируса появляется уникальная возможность свободно прогуляться по людским организмам. Единственный способ собрать по всей Москве сотни таких плотно сбитых толп – это метро.

Делается это так. Сотрудники полиции проверяют пропуска на всех станциях метро. Просят предъявить в развернутом виде паспорт и сам пропуск. После чего вбивают в планшет цифровой код, проверяя действительность пропуска. Среднее время ожидания в плотной толпе перед входом в метро составляла сегодня 30-40 минут.

Что еще должен сделать человек, который очень не любит москвичей, чтобы создать коронавирусу максимально благоприятные условия? Правильно! Заблокировать машины "Скорой помощи". А для этого надо создать такие пробки на дорогах, чтобы автомобилисты не могли пропустить машины "Скорой".

Поскольку с сегодняшнего дня передвигаться по Москве на любом транспорте можно только при наличии цифрового пропуска, "Яндекс" уже в 7 утра показывал на столичных дорогах пробки в 4 балла. Люди стоят в пробках больше часа, среди машин есть "Скорые".

То, что произошло, могла с точностью в 100 процентов предсказать любая уборщица из Службы движения Московского метрополитена, вообще любой здравомыслящий человек, понимающий, что если проверять каждого на входе в метро, то перед турникетами возникнет толпа из людей, каждый из которых, даже если будет очень стараться, не сможет соблюдать социальную дистанцию не то что в полтора метра, но и в 10 сантиметров.

На вопрос, почему прогностические способности Собянина и его команды оказались ниже прогностических способностей уборщицы метро, есть два варианта ответа. Первый – это предположение, что Собянин, действительно, взорвал вирусную бомбу в метро специально для нанесения максимального ущерба поднадзорной популяции, к которой испытывает острую неприязнь. Если эта версия кому-то покажется излишне экзотичной, остается предположить, что и Собянин и все во власти в момент принятия каких-либо мер по борьбе с Covid-19 очень заняты чем-то другим, неизмеримо более важным. И эта версия имеет множество подтверждений.

Вот, например, Депутаты Государственной думы только что в третьем чтении приняли законопроект, согласно которому лица, замещающие госдолжности субъектов РФ и осуществляющие эти полномочия на непостоянной основе, могут заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью. Таким образом, парламентарии вносят изменения в статью 121 ФЗ "О противодействии коррупции".

К сожалению, в нынешнем составе Госдумы не осталось ни одного депутата, который бы задал простой вопрос: а какое отношение имеет к борьбе с пандемией разрешение депутатам и чиновникам заниматься бизнесом? Тут речь даже не о содержании данного закона, который явно создает простор для коррупции, а о моменте принятия коррупционного закона. Ответ на вопрос, почему именно сейчас, прост. Эти люди – Кремль, Тверская, 13, Охотный ряд, Лубянка и прочие адреса власти – живут сейчас в атмосфере последнего большого хапка и действуют по принципу: "хватай мешки – вокзал отходит!".

Окончательно самоудалившийся и самообнулившийся Путин бормочет всякую чушь, периодически пугая этой чушью чиновников. Выступая на очередном совершенно бессмысленном совещании по пандемии, Путин заявил: "возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы. Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду".

Надолбы вокруг Кремля, разрешение ФСО использовать всю бронетехническую и вертолетную мощь, теперь вот для борьбы с коронавирусом призывают ресурсы Минобороны…

Недавно философ и публицист Александр Морозов написал текст, в котором критиковал тех, кто сравнивает пандемию с войной. И даже строго попенял тем, что это делает, мол, "надо все-таки страх-то божий знать". Действительно, в цивилизованной европейской стране, где сейчас живет и работает Александр Олегович, такие сравнения могут показаться странными. Там, действительно, как пишет Морозов, "меры поддержки", "центробанки оперируют теперь любыми по масштабу деньгами", "Урсула фон-дер-Лайден три дня назад сказала, что это будет "план Маршалла", только в четыре раза больше". Все так. У них.

Но у нас в России все несколько иначе. А если точнее, то все обстоит прямо противоположным образом. Российская популяция сейчас ведет оборонительные бои на два фронта: против коронавируса и против власти. И оккупационные администрации Кремля и Тверской, 13 уже действуют по законам военного времени – не дают врагу, то есть населению России ни малейшей передышки.