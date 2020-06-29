В Москве в жилом доме рванул газ и загорелись 4 квартиры: фото и видео с места событий

В Москве в жилом доме рванул газ и загорелись 4 квартиры. Instagram/Kot Pozharnyi

В Москве (Россия) в понедельник, 29 июня, произошел взрыв газа в квартире жилого дома, после чего начался масштабный пожар.

ЧП случилось на улице Проходчиков, 3. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"На улице Проходчиков, дом 3, произошел пожар в квартире из-за взрыва. Наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 кв. метров", – отметил собеседник.

По данным источника, огонь разгорелся в четырех квартирах, из них были спасены пять человек. В то же время четыре человека пострадали. Движение транспорта по улице было затруднено.

А РИА Новости со ссылкой на свой источник из экстренных служб уточнили, что речь о взрыве газа.

В Москве в жилом доме рванул газ и загорелись 4 квартиры Скриншот

На странице Readovka в Telegram появилось видео с комментарием жительницы дома.

"Я сидела, у нас взорвался дом, все горит. Это кошмар какой-то, Господи!" – сказала она.

Также в сети отметили, что площадь пожара увеличилась до 150 квадратных метров, но огонь удалось локализовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей. Погибло пять человек.