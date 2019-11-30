В Москве в отеле произошла кровавая стрельба: детали ЧП

В субботу, 30 ноября, в Москве (Россия) в гостинице "Останкино" произошла стрельба.

Как сообщает Telegram-канал Mash, конфликт произошел между двумя постояльцами отеля.

Предварительно установлено, что один из мужчин выстрелил в другого из травматического оружия. Пострадавший Умар Катаев ранен в лицо и его доставили в реанимацию Боткинской больницы.

Телеграм-канал Life Shot сообщил, что истекающий кровью Катаев сам спустился по лестнице до выхода, где его уже передали бригаде врачей. Весь пол отеля залит кровью. У мужчины три пулевых ранения – затылок, левый глаз и плечо.

Стрельбу из травматического ружья, по предварительным данным, открыл 32-летний Сайтахмед Баштаров в одном из гостиничных номеров, сообщает Telegram-канал "Baza".

На данный момент российские полицейские ведут поиск стрелявшего, который скрылся с места преступления на автомобиле "Лада-Веста".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве застрелили известного спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

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