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1 декабря • обновлено в 06:21
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В Москве в отеле произошла кровавая стрельба: детали ЧП

8.3т
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В субботу, 30 ноября, в Москве (Россия) в гостинице "Останкино" произошла стрельба.

Как сообщает Telegram-канал Mash, конфликт произошел между двумя постояльцами отеля.

Предварительно установлено, что один из мужчин выстрелил в другого из травматического оружия. Пострадавший Умар Катаев ранен в лицо и его доставили в реанимацию Боткинской больницы.

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Телеграм-канал Life Shot сообщил, что истекающий кровью Катаев сам спустился по лестнице до выхода, где его уже передали бригаде врачей. Весь пол отеля залит кровью. У мужчины три пулевых ранения – затылок, левый глаз и плечо.

Стрельбу из травматического ружья, по предварительным данным, открыл 32-летний Сайтахмед Баштаров в одном из гостиничных номеров, сообщает Telegram-канал "Baza".

На данный момент российские полицейские ведут поиск стрелявшего, который скрылся с места преступления на автомобиле "Лада-Веста".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве застрелили известного спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Москва
Теги
Новости России стрельба
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "У мужчины три пулевых ранения – затылок, левый глаз и плечо". Прочитал, ужаснулся, думаю не иначе киборг) Потом все таки пояснили что из травматика стреляли)
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Одни "великосрусские" имена и фамилии!
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2
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Шкорына Николай, ТАК МАЦКВА УЖЕ И НА РУЦКОМ НЕ ПИЗДИТ
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Кто там писал про "самый лучший город для туристов"?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mdn Ndm, ВОТ ЧТО ДЕЛАЮТ СВЯТЫЕ УНИТАЗЫ ---ПЕРВЫЕ В МИРЕ ИВАНЫ ПО ТУРИЗМУ СТАЛИ !
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0
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Alex Mak
Alex Mak
Mdn Ndm, а де мокш@нці про чорнобривих не пишуть.
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3
0

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