В Москве в конце июля выпал снег. Видео аномалии

На юго-западе Москвы в районе Зюзино 30 июля выпал снег, хотя синоптики не прогнозировали никаких осадков.

Об этом сообщили "Известия". Издание выложило видео необычного погодного явления, снятое очевидцами.

Метеорологи пояснили, что такие осадки являются вполне нормальным явлением для Москвы в это время года.

"Это мелкие градины, которые просто не успели растаять, опускаясь в облаке. Поэтому они имеют окраску, характерную для твердых осадков. В этом явлении нет ничего необычного, оно бывает каждый год", – сказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она отметила, что регион сейчас находится под влиянием тыловой части циклона. Поэтому происходит образование кучево-дождевых облаков, и выпадают осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июня, в Киевской области в поселке Демидов выпал град, который массово приняли за снег. Осадки длились около 10 минут.