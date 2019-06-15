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В Москве в груде мусора нашли ребенка-маугли: история получила продолжение

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Найденная в марте в Москве девочка-маугли, которая жила в куче мусора и полгода не выходила на улицу, уже научилась самостоятельно одеваться и помогать накрывать на стол.

Также в приюте ее научили кататься на самокате и соблюдать личную гигиену, пишет агентство "Москва". Шестилетний ребенок уже начал разговаривать и может выстроить несложные предложения.

"С девочкой продолжают заниматься специалисты и делают все возможное для ее оздоровления, реабилитации и комфортного пребывания в учреждении", – сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

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Мать девочки, Ирина Гарошенко, была признана невменяемой и помещена в психиатрический изолятор. Отец, по словам соседей семьи, является украинцем и был депортирован несколько лет назад.

Девочка

Девочка

Скриншот

Квартира девочки

Квартира девочки

Как писал OBOZREVATEL, мать на несколько дней бросила девочку одну в захламленной квартире. У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит.

Позднее СК РФ опубликовал видео из жилища. Пол был занят грудами грязной одежды, игрушек, книг, стульями, остатками еды. Диван был опрокинут, под ним и вокруг него тоже рассыпан мусор. Сама квартира пропахла гнилью.

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Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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