В Москве в дворе жилого дома произошла перестрелка: введен план "Перехват"

В Москве в воскресенье, 24 мая, произошла перестрелка во дворе жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе. О пострадавших пока не сообщается.
Как пишет агентство "Москва", стрелявшие скрылись на четырех автомобилях. В то же время по данным ТАСС разыскиваются две машины. В городе введен план "Перехват" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Перестрелка в Москве
Скриншот
На месте перестрелки, пишет Telegram-канал Mash, нашли гильзы от нескольких видов оружия. Предварительно – от травматического пистолета и автомата.
Mash
По состоянию на 19:30, по данным LIFE SHOT, правоохранители задержали трех человек.
Как видно на видео с места инцидента, неизвестные мужчины вели огонь из автоматов. Причиной якобы мог стать дорожный конфликт.
Участники конфликта
Скриншот
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