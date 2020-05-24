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24 мая • обновлено в 19:52
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В Москве в дворе жилого дома произошла перестрелка: введен план "Перехват"

2.7т
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В Москве в воскресенье, 24 мая, произошла перестрелка во дворе жилого комплекса "Ясный" на Каширском шоссе. О пострадавших пока не сообщается.

Как пишет агентство "Москва", стрелявшие скрылись на четырех автомобилях. В то же время по данным ТАСС разыскиваются две машины. В городе введен план "Перехват" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Перестрелка в Москве

Перестрелка в Москве

Скриншот

На месте перестрелки, пишет Telegram-канал Mash, нашли гильзы от нескольких видов оружия. Предварительно – от травматического пистолета и автомата.

В Москве в дворе жилого дома произошла перестрелка: введен план "Перехват"

Mash

По состоянию на 19:30, по данным LIFE SHOT, правоохранители задержали трех человек.

Как видно на видео с места инцидента, неизвестные мужчины вели огонь из автоматов. Причиной якобы мог стать дорожный конфликт.

Участники конфликта

Участники конфликта

Скриншот

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Автор
Дарья Дурова
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