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В Москве устроили грандиозный салют в честь Одессы: что произошло

1.3тЧитать материал на украинском

Вечером в среду, 10 апреля, в Москве прогремел салют в честь 75-й годовщины освобождения украинского города-героя Одессы.

Программа началась в 22:00 на Поклонной горе, сообщает российское издание "Звезда".

Отмечается, что салют в честь Одессы стал началом серии торжеств, которые будут приурочены к памятным датам финального этапа Великой Отечественной войны.

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"Праздничные залпы ознаменуют годовщины освобождения различных советских и европейских городов", – отметили российские журналисты.

В Москве устроили грандиозный салют в честь Одессы: что произошло

tvzvezda.ru

В Москве устроили грандиозный салют в честь Одессы: что произошло

Как писал OBOZREVATEL, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра, подконтрольного администрации президента РФ. Российские спецслужбы вербовали украинца к совершению теракта.

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Тема
Вторая мировая война
Место
РоссияМосква
Теги
видеофотографии
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Федоров Федор
Федоров Федор
Как низко вы пали,гиднюки.Вам не стыдно,что дожили до того,что ваши кандидат в президенты и действующий президент собираются на смотрины,как женщины лёгкого поведения перед клиентами?Вам не стыдно,что страна,которую уважали,когда за спиной у нее стояла Россия ,докатилась до состояния коврика о который вытирают ноги все,кому не лень?
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ё*у дались со своим победобесием - "финальный этап отечественной войны", - какого года, когда мацкву в очередной раз спалили? А ведь спалят и на этот раз - все к этому идет. А еще лучше бы "Лебединое озеро" чаще крутили - веселее было бы на расее.
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