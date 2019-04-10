В Москве устроили грандиозный салют в честь Одессы: что произошло

Вечером в среду, 10 апреля, в Москве прогремел салют в честь 75-й годовщины освобождения украинского города-героя Одессы.

Программа началась в 22:00 на Поклонной горе, сообщает российское издание "Звезда".

Отмечается, что салют в честь Одессы стал началом серии торжеств, которые будут приурочены к памятным датам финального этапа Великой Отечественной войны.

"Праздничные залпы ознаменуют годовщины освобождения различных советских и европейских городов", – отметили российские журналисты.

tvzvezda.ru

Как писал OBOZREVATEL, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила в Одессе пособника агентурной сети антиукраинского центра, подконтрольного администрации президента РФ. Российские спецслужбы вербовали украинца к совершению теракта.

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