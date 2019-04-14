В Москве умерла вдова экс-главы Югославии, попавшего под Гаагский трибунал

Мириана Маркович, вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончалась в России в возрасте 76 лет.

Об этом сообщает DW со ссылкой на сербский общественно-правовой телеканал RTS. По данным журналистов, женщина умерла в одной из клиник Москвы.

Социалистическая партия Сербии, основанная Милошевичем, уже направила соболезнования родным Маркович.

Мириана Маркович и Слободан Милошевич в 2000 году DW

Напомним, в 2003 году Мириана Маркович покинула Сербию, власти которой обвинили ее в злоупотреблении служебным положением.

В 2006 году сербский суд выдал международный ордер на ее арест. В 2008 году власти РФ предоставили вдове экс-президента Югославии и ее сыну политическое убежище.

Слободан Милошевич был задержан в Белграде в 2001 году и доставлен в Гаагу, где должен был предстать перед международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В марте 2006 года 64-летний Милошевич скоропостижно скончался в тюрьме МТБЮ, после чего разбирательство в его отношении было закрыто.

Маркович и Милошевич Dir.bg

Фокус

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