В Москве умерла вдова экс-главы Югославии, попавшего под Гаагский трибунал

Мириана Маркович, вдова экс-президента Югославии Слободана Милошевича, скончалась в России в возрасте 76 лет.
Об этом сообщает DW со ссылкой на сербский общественно-правовой телеканал RTS. По данным журналистов, женщина умерла в одной из клиник Москвы.
Социалистическая партия Сербии, основанная Милошевичем, уже направила соболезнования родным Маркович.
Мириана Маркович и Слободан Милошевич в 2000 году
DW
Напомним, в 2003 году Мириана Маркович покинула Сербию, власти которой обвинили ее в злоупотреблении служебным положением.
В 2006 году сербский суд выдал международный ордер на ее арест. В 2008 году власти РФ предоставили вдове экс-президента Югославии и ее сыну политическое убежище.
Слободан Милошевич был задержан в Белграде в 2001 году и доставлен в Гаагу, где должен был предстать перед международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
В марте 2006 года 64-летний Милошевич скоропостижно скончался в тюрьме МТБЮ, после чего разбирательство в его отношении было закрыто.
Маркович и Милошевич
Dir.bg
Фокус
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер третий директор ФСБ, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Николай Ковалев.
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