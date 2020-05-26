В Москве умер генерал ФСБ, на встречу к которому возили детей из "ДНР"

Во вторник, 26 мая, в Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ России Юрия Бзаева, который принимал участие в пропагандистских мероприятиях.

Как сообщает РБК, тело Бзаева нашли в его квартире. По предварительной информации, он умер от сердечного приступа. На момент смерти ему было 74 года.

В 1990 году Бзаев стал председателем КГБ Северной Осетии, занимал должность директора республиканского Агентства федеральной безопасности. Звание генерал-майора он получил в 1991 году. В 1994-м Бзаев стал заместителем начальника Главного управления ФСБ России, а в 1998-м – секретарем Совбеза Северной Осетии.

А в декабре 2019 Бзаев в Москве провел встречу с учениками кадетского корпуса, который находится на территории так называемой ДНР. После встречи генерал заявил, что дети слушали встречу "с удовольствием" и якобы грустили из-за того, что в Украине нет мира.

Юрий Бзаев с "кадетами ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе умер 66-летний одиозный террорист "Л/ДНР" Михаил Чириков ("Магадан"), который был одним из главных рупоров пропаганды оккупантов в ОРДЛО.