В Москве проходит парад Победы: к Путину приехали минимум гостей
На парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств.
Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщают РИА Новости. При этом в сети опубликовали видео танков в ожидании парада и того, как встречали лидеров (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что подтвердили свое участие в параде Победы и приехали на него президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме них, мероприятие посетили так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.
Как сообщают кремлевские СМИ, главным гостем торжеств в Кремле называют президента Сербии Александара Вучича.
Песков заявил, якобы в России не обижаются на то, что ряд лидеров ответили отказом на приезд в Москву.
"Мы с пониманием относимся к сообщениям о том, что они ранее подтверждали возможность принять участие в торжествах, но по тем или иным причинам не могут", – сказал он.
Известно, что в российском параде приняли участие 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.
Стоит отметить, что не все участники мероприятия в Москве следуют рекомендациям ВОЗ, в частности, относительно ношения защитных масок в местах с большим скоплением людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение России 24 июня провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.