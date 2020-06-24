В Москве проходит парад Победы: к Путину приехали минимум гостей

Марина Лисничук Новости России 09:25, 24.06.2020 Обновлено: 10:44, 24.06.2020

На парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня прибыли всего лишь семь президентов иностранных государств.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщают РИА Новости. При этом в сети опубликовали видео танков в ожидании парада и того, как встречали лидеров (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подтвердили свое участие в параде Победы и приехали на него президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме них, мероприятие посетили так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

Путин поздравляет ветеранов
(RT на русском)

Как сообщают кремлевские СМИ, главным гостем торжеств в Кремле называют президента Сербии Александара Вучича.

Встреча лидеров иностранных государств в Кремле
(RT на русском)

Песков заявил, якобы в России не обижаются на то, что ряд лидеров ответили отказом на приезд в Москву.

Армия РФ на параде

"Мы с пониманием относимся к сообщениям о том, что они ранее подтверждали возможность принять участие в торжествах, но по тем или иным причинам не могут", – сказал он.

Путин на параде
(RT на русском)

Известно, что в российском параде приняли участие 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.

Более 14 тысяч военнослужащих приняли участие в российском параде
(RT на русском)

Стоит отметить, что не все участники мероприятия в Москве следуют рекомендациям ВОЗ, в частности, относительно ношения защитных масок в местах с большим скоплением людей.

Масштабы парада в Москве
(RT на русском)
Не все участники массового мероприятия надели маски
(RT на русском)
Путин на параде Победы
(RT на русском)
Парад в Москве
(RT на русском)
Песков на параде Победы
(RT на русском)
Танки перед парадом в Москве
(Twitter Дмитрия Смирнова)
Танки на Тверской в Москве
(Twitter Дмитрия Смирнова)

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение России 24 июня провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.

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