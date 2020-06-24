В Москве стартует парад Победы: к Путину согласились приехать минимум гостей

На парад Победы в Москву по приглашению президента Росси Владимира Путина 24 июня приедут всего лишь семь президентов иностранных государств.

Об этом со ссылкой на слова пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова сообщают РИА Новости. При этом в сети опубликовали видео танков в ожидании парада на улице Тверской в российской столице (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что подтвердили свое участие в параде Победы президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии. Помимо этого, приедет на мероприятие и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

В Москве готовятся к параду (Twitter Дмитрия Смирнова)

Помимо этого, парад посетят так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

Танки перед парадом в Москве (Twitter Дмитрия Смирнова)

Песков заявил, якобы в России не обижаются на то, что ряд лидеров ответили отказом на приезд в Москву.

"Мы с пониманием относимся к сообщениям о том, что они ранее подтверждали возможность принять участие в торжествах, но по тем или иным причинам не могут", – сказал он.

Танки на Тверской в Москве (Twitter Дмитрия Смирнова)

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение России 24 июня провести военный парад в Москве по случаю 75-летия победы над нацистской Германией.