В Москве стартовал новый массовый протест: все детали онлайн

В Москве 29 сентября назначен согласованная акция протеста "Отпускай" в поддержку фигурантов "московского дела".

По данным "Интерфакс", митинг незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) власти согласовали на 20 тысяч человек.

Онлайн-трансляция митинга

15:50. Через полчаса после начала митинга на площади Сахарова собрались 17,8 тыс человек.

"Радио свобода"

15:30. "Белый счетчик" сообщает, что к началу акции пришли девять тысяч человек. Ведущие митинга – главред "Медиазоны" Сергей Смирнов и ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. Они выступили о недопущении на выборы в Мосгордуму Юлия Галямина.

Руслан Шаведдинов и Алексей Навальный Фото: Дмитрий Толстошеев / Дождь

15:08. Студенты скандировали: "Вместо вуза идём в суд!". По данным "Белого счетчика", на проспекте Сахарова собрались около 3,4 тысяч человек.

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Карточный домик"

"Карточный домик"

"Карточный домик"

"Карточный домик"

"Карточный домик"

15:01. Люди собрались под оградительным забором. В руках у них плакаты и листы с надписью "Отпускай" и фамилиями активистов.

СерпомПо

Znak.com

Znak.com

Znak.com

"Это акция поддержки фигурантов "московского дела", которые получили реальные сроки по выдуманным обвинениям. Поддержки тех, кто пострадал от преследований ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) и штабов Навального со стороны правоохранительных органов. Мы можем добиться освобождения не только Павла Устинова, но и всех, кто находится сейчас в заключении вместе с ним. Выйдем выразить свое несогласие с политическими решениями, которые как один штампуют наши суды", – сказано в анонсе акции.

До начала митинга в Москве twitter.com/KevinRothrock/

Активисты требуют прекращения дел и освобождения следующих активистов: Егора Жукова, Павла Устинова, Кирилла Жукова, Данила Беглеца, Евгения Коваленко, Константина Котова, Ивана Подкопаева, Айдара Губайдулина, Алексея Миняйло, Сергея Фомина, Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова, Эдуарда Малышевского, Владислава Синицы.

Митинг в Москве (14:13) "Дождь"

В обед на проспекте Сахарова начали собираться люди. Журналисты предоставили фотографии, на которых, как это обычно и бывает, полицейских больше, чем протестующих. На митинг пришли фигуранты "московского дела", с которых сняли обвинения — Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.

Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон "МБХ"

"Московское дело" – это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму протеста 27 июля и 3 августа. Их обвиняют в участии в "массовых беспорядках". Кроме того, блогера Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму.

Вход на митинг twitter/tvrain/

Как сообщал OBOZREVATEL, особый резонанс в Москве получило дело Павла Устинова. 16 сентября стало известно, что суд в Москве приговорил актера на 3,5 года колонии общего режима якобы за нанесение физического ущерба бойцу ОМОНа во время акции 3 августа.

Павел Устинов instagram /sychev.andrey

Решение судебного органа вызвало волну негодования в сети. Позже российские звезды устроили в соцсетях массовую акцию в поддержку актера. За Устинова заступились Ксения Собчак, Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Сергей Лазарев, Сергей Шнуров, МАксим Галкин, Влад Топалов и многие другие. Все они выступили с требованием освободить актера.

Приговор Устинову был оспорен гособвинением, которое требовало в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения жалоб защиты и представления обвинения на его приговор.

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