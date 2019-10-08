В день рождения Путина: в Москве со скандалом сорвали выставку "для пахана". Фото провокационных картин

В Москве сорвали открытие выставки современных художников "Осень пахана", которая должна была начать работу 7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина.

Главной темой работ является полицейское насилие во время недавних протестных акций в Москве, передает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Выставка должна была открыться в галерее "ДорДор" на Ходынской улице, но посреди дня в галерею стали приходить полицейские, сотрудники Центра "Э", представители районной управы, Роспотребнадзора и пожарной охраны, а также активисты прокремлевского движения "НОД". В итоге посетителей на выставку так и не пустили, а дверь в галерею заварили.

Полицейский на выставке Радио Свобода

"Полиция отрицает свое участие в этом, хотя они как минимум способствовали, оцепив вход сигнальной лентой. Документально они свои действия никак не аргументировали. Там были и НОДовцы, и непонятные люди "борцовской национальности" – их было около 10 человек, они стояли у входа довольно долго, с какой целью – непонятно. Говорили, что "пришли на выставку".

Сейчас мы не можем забрать картины, что происходит с самой площадкой – тоже непонятно. Формальный повод, как я понял, это противопожарная безопасность", – рассказал организатор мероприятия Вадим Соболев.

Полицейский на выставке Радио Свобода

В описании выставки в соцсетях говорится, что она является попыткой задокументировать портрет эпохи, "свидетелями конца который мы являемся".

"Ничто не вечно, и даже беспощадная русская стабильность находится сейчас на финальной стадии своего безумия. АХУХУ ("Ассоциация Худших Художников". – Ред.) в этом году почуяла трупный запах стагнации и увядания властного тела, и чтобы не задохнуться от этой вони, вышла из глубин интернета в свет реальности. Мы провели выставку "русское поле ментов" еще до массовых избиений мирных граждан в Москве и Петербурге "блюстителями правопорядка", – сказано в сообщении.

Художница Вероника Полонская отметила, что представительница Роспотребнадзора, увидев ее работы, начала ей угрожать.

"Алиса в стране чудес", Вероника Полонская Радио Свобода

"Когда они подходили к моим работам, я спрашивала: "Ну что, как вам?" Они ухмылялись, а потом один человек из управы, он там самый главный чиновник был, подошел к работе и спросил: "А что это такое изображено?" Я говорю: "Это Алиса в стране чудес". На этой картине изображен березовый ствол, это такой собирательный образ. Он усмехнулся, сфотографировал и начал рассылать кому-то по вотсапу", – рассказала она.

Работы, представленные на выставке Радио Свобода

Работы, представленные на выставке Радио Свобода

Работы, представленные на выставке Радио Свобода

Работы, представленные на выставке Радио Свобода

Работы, представленные на выставке Радио Свобода

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