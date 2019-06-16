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В Москве снова взбунтовались против Путина из-за Голунова: фото и видео

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В Москве проходит санкционированная российскими властями акция протеста в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Новости
В Москве прошел масштабный марш из-за Голунова: сотни задержанных

Главный лозунг организаторов и участников - "Я/Мы - Иван Голунов". Как сообщает "Российская газета", сейчас акция поддержки переросла в митинг под девизом "Закон и справедливость для всех". По информации телеграм-канала Mash, на месте проведения мероприятия уже собралось более полутора тысяч человек.

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Mash

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Mash

Митинг в Москве

Митинг в Москве

Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве уже проходил масштабный марш из-за дела Голунова. Он закончился сотнями задержанных, среди которых оказался и оппозиционер Алексей Навальный.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМосква
Теги
протестмитингРоссия
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Полторы тысячи ? Слабовато для 12 миллионной Москвы не находите ? Но процесс пошёл и это не может не радовать, ждём-с !
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даст ли Зеленский политическое убежище Путину на Украине или нет.
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