В Москве снова взбунтовались против Путина из-за Голунова: фото и видео

В Москве проходит санкционированная российскими властями акция протеста в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главный лозунг организаторов и участников - "Я/Мы - Иван Голунов". Как сообщает "Российская газета", сейчас акция поддержки переросла в митинг под девизом "Закон и справедливость для всех". По информации телеграм-канала Mash, на месте проведения мероприятия уже собралось более полутора тысяч человек.

Митинг в Москве Mash

Митинг в Москве Mash

Митинг в Москве Mash

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве уже проходил масштабный марш из-за дела Голунова. Он закончился сотнями задержанных, среди которых оказался и оппозиционер Алексей Навальный.

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