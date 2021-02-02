В Москве снова судят Навального: произошли первые задержания. Фото

В столице России 2 февраля Московский городской суд взялся за рассмотрение ходатайства о замене условного наказания Алексею Навальному реальным сроком.

При этом сутра у здания учреждения силовики начали задерживать сторонников оппозиционера. Об этом сообщает российское "РБК" и ряд Telegram-каналов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что заседание Симоновского суда решили провести в выездном режиме в здании Мосгорсуда, поскольку там есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении. Хотя почти сразу после начала рассмотрения дела Навального судья вынес на обсуждение вопрос о возможности СМИ вести фото- и видеосъемку с зала, но прокурор заявила, что это помешает участникам процесса.

Задержания у здания Мосгорсуда Telegram-канал "Дождь"

Подчеркивается, что ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ рассматривала судья Наталья Репникова. Также на заседании присутствовали жена Навального Юлия и его адвокаты.

Так, правозащитник оппозиционера Ольга Михайлова попросила приобщить к материалам решение Европейского суда по правам человека по "делу Ив Роше". Известно, что в суд прибыли представители посольств стран ЕС.

Примечательно, что около Мосгорсуда и ближайшей станции метро "Преображенская площадь" собрались сотни сторонников Навального и много силовиков, в том числе даже патрули конной полиции. Сообщается о двух полных автозаках с задержанными, которые отъехали от здания суда.

Патрули конной полиции возле Мосгорсуда

Задержания перед судом по делу Навального Telegram-канал "Дождь"

Задержания Telegram-канал "Дождь"

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