В Москве снова судят Навального: произошли первые задержания. Фото

В столице России 2 февраля Московский городской суд взялся за рассмотрение ходатайства о замене условного наказания Алексею Навальному реальным сроком.

При этом сутра у здания учреждения силовики начали задерживать сторонников оппозиционера. Об этом сообщает российское "РБК" и ряд Telegram-каналов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что заседание Симоновского суда решили провести в выездном режиме в здании Мосгорсуда, поскольку там есть вместительный зал и возможность провести трансляцию в отдельном помещении. Хотя почти сразу после начала рассмотрения дела Навального судья вынес на обсуждение вопрос о возможности СМИ вести фото- и видеосъемку с зала, но прокурор заявила, что это помешает участникам процесса.

Подчеркивается, что ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ рассматривала судья Наталья Репникова. В зале были прокурор из от московской прокуратуры Екатерина Фролова и начальник филиала УИИ №15 УФСИН по Москве Александр Ермолин. Также в зале суда находятся жена Навального Юлия и его адвокаты.

"Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой", – обратился оппозиционер к своей супруге перед началом заседания. Вероятно, он имел в виду задержания Юлии Навальной на акциях протеста в Москве.

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