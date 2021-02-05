В Москве снова собрались судить Навального. Фото и видео

В пятницу, 4 февраля, в Бабушкинском суде Москвы началось заседание по очередному делу, касающемуся российского оппозиционера Алексея Навального.

Его обвиняют в клевете на ветерана. Фото и видео с места событий опубликовали на Telegram-канале российского издания "Дождь" (чтобы помотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

К суду, куда доставили Навального, стянули полицию и автозаки. "Дождь"

Суд перед рассмотрением дела Навального оцепили. "Дождь"

Согласно данным следствия, в июне 2020 года Навальный опубликовал в интернете видео с ветераном Второй мировой войны, который поддержал изменения в Конституцию РФ, и якобы подписал его комментариями, "носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана". Однако оппозиционер свою вину не признает.

К суду, где проходит рассмотрение дела, стянули автозаки, ограждения и полицию. Там собрались толпы журналистов, но внутрь до начала процесса их не пустили.

Кроме того, поддержать Навального пришел британский дипломат. Ведь оппозиционер лично присутствует на суде. Его доставили туда из СИЗО. Также у здания суда был замечен автомобиль с французскими дипломатическими номерами.

В Москве снова будут судить Навального. Daily Storm

К Бабушкинскому суду в Москве пришли толпы журналистов. Daily Storm

Журналистов собрали возле ограждений суда в Москве. Daily Storm

Что касается адвокатов Навального, то заседание начали без них. Однако спустя некоторое время защитник подсудимого Игорь Кобзев пришел. Позже к нему присоединилась и второй адвокат Ольга Михайлова.

Также в рассмотрении дела по видеосвязи примет участие 94-летний ветеран Игнат Артеменко. Как пишет Telegram-канал "Подъем", Навальный попросил суд "перестать издеваться над ветераном" и разрешить снять ему маску. Судья, в свою очередь, ответил, что "санитарных правил никто не отменял", поэтому ветеран будет в маске даже в своей квартире.

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