В Москве случилось ЧП с бизнес-джетом из Франции: подробности

В московском аэропорту Пулково, 17 июля, едва не разбился бизнес-джет Cessna 680.
Об этом сообщил Телеграм-канал 112. "Посадка частного самолета из французского Ле Бурже планировалась в 13:00, но когда джет уже коснулся колесами ВПП, пилоты поняли – они сели слишком далеко от начала полосы, а высокая скорость не позволит им вовремя остановится и тогда катастрофы не избежать. Они запросили разрешение у диспетчера и ушли на взлет", — сообщили в СМИ.
Cessna 680
Скрин с YouTube
Со второй попытки у пилотов получилось удачно посадить самолет, никто при этом физически не пострадал.
Маршрут самолета
moika78
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