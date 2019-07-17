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В Москве случилось ЧП с бизнес-джетом из Франции: подробности

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В московском аэропорту Пулково, 17 июля, едва не разбился бизнес-джет Cessna 680.

Об этом сообщил Телеграм-канал 112. "Посадка частного самолета из французского Ле Бурже планировалась в 13:00, но когда джет уже коснулся колесами ВПП, пилоты поняли – они сели слишком далеко от начала полосы, а высокая скорость не позволит им вовремя остановится и тогда катастрофы не избежать. Они запросили разрешение у диспетчера и ушли на взлет", — сообщили в СМИ.

Cessna 680

Cessna 680

Скрин с YouTube

Новости
Под Москвой самолет объявил об экстренной посадке: что произошло

Со второй попытки у пилотов получилось удачно посадить самолет, никто при этом физически не пострадал.

Маршрут самолета

Маршрут самолета

moika78

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чечне в станице Новощедринская легкомоторный самолет упал на жилой дом.

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Россия Москва
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"В московском аэропорту Пулково, 17 июля, едва не разбился бизнес-джет Cessna 680."(цитата из "обозревателя")....Безграмотное кастрюлеголовое бычьё, не знает , что Пулково это аэропорт а Питере .Как говаривал Голохвастов - "свинота необразованная"
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