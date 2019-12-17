В России школьница погибла, снимая видео для соцсетей

В столице России Москве 12-летняя школьница погибла, снимая экстремальный ролик для соцсетей, сидя на подоконнике.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Несчастный случай произошел 16 декабря.

Отмечается, что девочка села на подоконник у открытого окна на 9 этаже с мобильным телефоном в руках. Со слов родителей, она часто так делала, несмотря на запреты и предостережения.

В России школьница погибла, снимая видео eadaily.com

Школьница записывала различные видео и выкладывала их в популярном среди подростков приложении Tik Tok. Скорее всего, девочка потеряла равновесие и упала.

Тело школьницы обнаружила жительница дома, проходившая мимо. Одета девочка была по-домашнему: в халат и тапочки.

По словам родственников, девочка была очень жизнерадостной и веселой. Отношения в семье всегда были теплые и доверительные. Школьница никогда не высказывала негативных мыслей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Новосибирск школьница покончила с собой прямо во время уроков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.