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17 декабря • обновлено в 21:57
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В России школьница погибла, снимая видео для соцсетей

2.2т
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В столице России Москве 12-летняя школьница погибла, снимая экстремальный ролик для соцсетей, сидя на подоконнике.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Несчастный случай произошел 16 декабря.

Отмечается, что девочка села на подоконник у открытого окна на 9 этаже с мобильным телефоном в руках. Со слов родителей, она часто так делала, несмотря на запреты и предостережения.

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В России школьница погибла, снимая видео

В России школьница погибла, снимая видео

eadaily.com

Школьница записывала различные видео и выкладывала их в популярном среди подростков приложении Tik Tok. Скорее всего, девочка потеряла равновесие и упала.

Тело школьницы обнаружила жительница дома, проходившая мимо. Одета девочка была по-домашнему: в халат и тапочки.

По словам родственников, девочка была очень жизнерадостной и веселой. Отношения в семье всегда были теплые и доверительные. Школьница никогда не высказывала негативных мыслей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российском городе Новосибирск школьница покончила с собой прямо во время уроков.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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