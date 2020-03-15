В Москве с крыши центра с больными коронавирусом упал медик: что произошло

В московском медицинском центре в районе Коммунарки, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, с крыши больницы упал медработник.

ЧП произошло в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает "Mk.ru" со ссылкой на информацию в местных соцсетях.

Отмечается, что мужчина якобы вышел на крышу покурить, но поскользнулся на наледи и съехал вниз.

С крыши московского медцентра для больных коронавирусом упал сотрудник

При этом известно, что медработник выжил после падения. Его доставили в другую больницу для оказания необходимой помощи.

О характере травм мужчины информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина. 24-летний боец получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.

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