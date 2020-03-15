Главная Новости
15 марта • обновлено в 12:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В Москве с крыши центра с больными коронавирусом упал медик: что произошло

1.8т
Читать материал на украинском

В московском медицинском центре в районе Коммунарки, куда помещают пациентов с подозрением на коронавирус, с крыши больницы упал медработник.

ЧП произошло в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщает "Mk.ru" со ссылкой на информацию в местных соцсетях.

Отмечается, что мужчина якобы вышел на крышу покурить, но поскользнулся на наледи и съехал вниз.

С крыши московского медцентра для больных коронавирусом упал сотрудник

С крыши московского медцентра для больных коронавирусом упал сотрудник

При этом известно, что медработник выжил после падения. Его доставили в другую больницу для оказания необходимой помощи.

О характере травм мужчины информации нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве нашли мертвым снайпера ФСО, который, в частности, был сотрудником охраны президента Владимира Путина. 24-летний боец получил огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
расследование Новости России медики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги