В Москве рванул жилой дом. Фото и видео с места ЧП

Виктория Довгань Новости России 10:43, 26.08.2020 Обновлено: 11:28, 26.08.2020

В среду, 26 августа, в жилом доме на улице Кубинка в Москве (Россия) прогремел взрыв. В результате три этажа охватил пожар. По состоянию на 10:42 его удалось полностью потушить.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Предварительно пострадало два человека и 16 были спасены сразу. Среди пострадавших есть женщина, которую выбросило из окна взрывная волна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв
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Огонь охватил три этажа в жилом доме в Москве
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"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горели квартиры с третьего по пятый этажи", – сказал источник.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просили о помощи.

Предварительной причиной взрыва была названа неисправность газовой колонки. В последствии в прокуратуре подтвердили, что пожар возник из-за взрыва газа.

При взрыве в Москве пострадало 2 человека и спасены 13
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Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля в Москве на 2-й Брестской улице прогремел взрыв в бизнес-центре "Панорама" возле посольства Словакии. Ударной волной в здании повыбивало стекла и покорежило припаркованные автомобили, кроме того возник пожар.

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