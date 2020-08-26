В Москве рванул жилой дом. Первые фото и видео

В жилом доме Москвы из-за взрыва загорелось три этажа. mos.ru

В среду, 26 августа, в жилом доме на улице Кубинка в Москве (Россия) прогремел взрыв. В результате три этажа охватил пожар. По состоянию на 10:42 его удалось полностью потушить.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Предварительно пострадало два человека и 16 были спасены сразу. Среди пострадавших есть женщина, которую выбросило из окна взрывная волна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв Telegram-канал Life Shot

Огонь охватил три этажа в жилом доме в Москве Telegram-канал Telegram-канал Life Shot

"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горели квартиры с третьего по пятый этажи", – сказал источник.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди попросили о помощи.

При взрыве в Москве пострадало 2 человека и спасены 13 Telegram-канал Hue

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